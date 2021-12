WWE | Maryse diventerà una presenza fissa a Raw

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Durante lo scorso episodio di Raw abbiamo assistito ai ritorni di Edge e The Miz, accompagnato da sua moglie,: tra i due wrestler in particolare sembra stia per iniziare un’accesa rivalità e probabilmente, verrà coinvolta anche la dolce metà dell’Awesome One. Ci sono molte speculazioni riguardo al feud, infatti si pensa possa essere utilizzata anche Beth Phoenix, moglie di Edge. Per ora queste sono solo ipotesi, ma PW Insider ha confermato alcune indiscrezioni riguardanti. Unaregolare? A quanto pare, secondo proprio l’Insider, la bellissima ex Divas Championunadello show rosso d’ora in poi, avendo firmato un nuovo contratto con la WWE. Ciò potrebbe rivelarsi proficuo per entrambe le parti, visto che attualmente lei e The ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Aggiornamenti sullo status di Maryse e Beth Phoenix #WWE #Maryse #BethPhoenix - SpazioWrestling : WWE: A quanto ammonta il patrimonio di The Miz e Maryse? #TheMiz #WWE #Maryse -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Maryse

SpazioWrestling.it

Maryse returned to WWE television last week, along with her real-life husband, The Miz. Many fans were excited to see the pair reunited on camera. Rumors ...Nella stessa settimana abbiamo assistito all’inaspettato ritorno di Maryse a Raw e all’altrettanto improvviso annuncio di Beth Phoenix, che ha lasciato il tavolo di commento di NXT la scorsa notte, do ...