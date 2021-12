WWE | Annunciato nuovo evento speciale di NXT

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Questa notte durante NXT WarGames la WWE haquello che sarà il prossimodel suo terzo brand. Parliamo di NXT New Year’s Evil. Non si tratterà di un PPV come è stato questo WarGames ma di una puntata settimanale di NXT, anche se decisamente non ordinaria. Lo show, come al solito, sarà prodotto al Performance Center ed è stato presentato con un breve promo questa notte. Nel video si vede una donna incappucciata tra il pubblico di NXT che si rivela essere Mandy Rose. Il promo poi recita “Evil has a new face”, ossia il male ha unvolto, con il riferimento ai nuovi volti di NXT 2.0. WWE NXT New Year’s Evil andrà in onda il prossimo 4 gennaio e sarà a tutti gli effetti la prima puntata dell’anno di NXT. Come al solito andrà in onda in diretta su USA Network e sarà possibile per ...