Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da anni, l’Associazione guidata dalla Presidente Rossana Berardi si batte contro le discriminazioni di genere Roma, 6 dicembre 2021. Il 3 dicembre è entrato in vigore in Italia la nuova legge sulla parità retributiva tra uomo e donna. Un grande passo chele lavoratrici aspettavano da tempo. Il nostro Paese purtroppo è ancora molto indietro per quanto riguarda la questione del gender gap e bisogna velocemente fare dei passi da gigante per non rimanere indietro. Women for Oncology Italy, plaudendo a questo importante momento, vuole ricordare che la pandemia da Covid ha penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile e che bisogna agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia. È ormai assodato che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da anni, l’Associazione guidata dalla Presidente Rossana Berardi si batte contro le discriminazioni di genere Roma, 6 dicembre 2021. Il 3 dicembre è entrato in vigore in Italia la nuovatra uomo e donna. Un grande passo chele lavoratrici aspettavano da tempo. Il nostro Paese purtroppo è ancora molto indietro per quanto riguarda la questione del gender gap e bisogna velocemente fare dei passi da gigante per non rimanere indietro.for, plaudendo a questo importante momento, vuole ricordare che la pandemia da Covid ha penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile e che bisogna agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia. È ormai assodato che la ...

fattidinapoli : Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà - - ParliamoDiNews : Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà – Libero Quotidiano #women… - lifestyleblogit : Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà - - vivereitalia : A Roma 'UNIted. A Voice for Afghan Women and Girls', concerto dell'UNETCHAC per la solidarietà con le donne afghane… - kimludcom : RT @kimludcom: Tiziana Terenzi Tiziana Terenzi Assoluto Dubhe EDP for Men and Women 100 ml, 3.4 fl. oz. -