Volley femminile, le migliori italiane della 10a giornata di A1. Egonu e De Gennaro fanno ripartire Conegliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Conegliano riparte, dopo lo stop di Firenze, e a firmare la vittoria casalinga con Perugia che permette alle venete di mantenere il primo posto in classifica sono loro, Paola Egonu, di cui si parla molto in questi giorni per l'interessamento dei club turchi più forti, e Monica De Gennaro che sembra essersi messa definitivamente alle spalle l'infortunio che ha caratterizzato la sua prima parte di stagione. Tra le protagoniste di giornata anche le due sorelle, Caterina e Lucia Bosetti che spingono in alto rispettivamente Novara e Busto Arsizio. Ecco le italiane protagoniste della decima giornata di Serie A1. MONICA DE Gennaro: 88% in ricezione. C'era anche tanta rabbia per la prima sconfitta dopo 76 vittorie a muovere il libero azzurro che ha giocato una ...

