Volare di Coez, la libertà delle parole piombate tra barre e romanticismo (recensione) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Volare di Coez è già il nostro disco preferito? Lo ha detto lui, Silvano Albanese, quando ha affisso i manifesti per i tram delle nostre città quasi a volersi riprendere la scena con gentile prepotenza. Dai tempi di È Sempre Bello sono successe tante cose, soprattutto nella testa del rap più vicino al cantautorato di questi ultimi tempi di grandi divisioni. Divisioni che lo stesso Coez sottolinea, specie da quando Niccolò Contessa lo ha condotto all’altare del mainstream aspergendoci di successi come La Musica Non C’è e Faccio Un Casino, e lo fa con brani ancora all’altezza delle ballate urbane come Occhi Rossi, Come Nelle Canzoni, Margherita e Fra Le Nuvole (su un campionamento di Mio Fratello è Figlio Unico di Rino Gaetano, per puro caso). C’è, tuttavia, quella sana voglia di fare il diavolo che ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)diè già il nostro disco preferito? Lo ha detto lui, Silvano Albanese, quando ha affisso i manifesti per i tramnostre città quasi a volersi riprendere la scena con gentile prepotenza. Dai tempi di È Sempre Bello sono successe tante cose, soprattutto nella testa del rap più vicino al cantautorato di questi ultimi tempi di grandi divisioni. Divisioni che lo stessosottolinea, specie da quando Niccolò Contessa lo ha condotto all’altare del mainstream aspergendoci di successi come La Musica Non C’è e Faccio Un Casino, e lo fa con brani ancora all’altezzaballate urbane come Occhi Rossi, Come Nelle Canzoni, Margherita e Fra Le Nuvole (su un campionamento di Mio Fratello è Figlio Unico di Rino Gaetano, per puro caso). C’è, tuttavia, quella sana voglia di fare il diavolo che ...

inge_cedeno : RT @RobyJex: Coez nel 2012: 'Ma sto imparando a volare da me' Coez nel 2021: 'Ed ho imparato a volare da me' Io: - anitramrxm : RT @RobyJex: Coez nel 2012: 'Ma sto imparando a volare da me' Coez nel 2021: 'Ed ho imparato a volare da me' Io: - f4gi0lo : RT @RobyJex: Coez nel 2012: 'Ma sto imparando a volare da me' Coez nel 2021: 'Ed ho imparato a volare da me' Io: - rosunrise_ : RT @RobyJex: Coez nel 2012: 'Ma sto imparando a volare da me' Coez nel 2021: 'Ed ho imparato a volare da me' Io: - Lucrexia8 : questa canzone <3 @COEZMUSIC #coez #volare -