Vittoria al cardiopalma per la Forex Olimpia | Melendugno piegato al tie-break

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Dammi tre parole, cantava Valeria Rossi in una canzone che qualche estate fa impazzava sulle roventi spiagge italiane. Parafrasandola: grinta, cuore, forza di volontà, potrebbero essere gli aggettivi giusti da associare alla colonna sonora di una gara pazza, pazzissima, come quella andata in scena al Palazzetto di via Cortopasso traVolley San Salvatore Telesino e Narconon Melendungo Volley dell’ex Adriana Kostadinova nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B1 femminile. Come nella poco felice trasferta di Torre Annunziata, le telesine vincono il primo set poi perdono il secondo per la poca cura nei fondamentali e si lasciano travolgere dalle avversarie nel terzo set. Rispetto a quindici giorni fa però, la truppa di Francesco Eliseo trova la giusta reazione, in settimana si erano fatti ...