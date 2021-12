Violenza su donne: arcivescovo Milano, 'è scandalo che impone reazione ferma' (Di lunedì 6 dicembre 2021) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "E' urgente promuovere una capacità di apprezzamento reciproco della pluralità dei linguaggi gentili e contrastare con determinazione l'aggressività dei linguaggi prepotenti, sgarbati, offensivi. Lo scandalo della Violenza, in particolare della Violenza di cui le donne sono vittime, impone una reazione ferma e una conversione profonda di linguaggi e di comportamenti". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini nel suo discorso alla città alla vigilia di Sant'Ambrogio, patrono della città. "La vita condivisa è più ospitale, promettente e rasserenante quando ciascuno offre con gentilezza il suo dono, il suo contributo. La reciprocità tra uomini e donne ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. (Adnkronos) - "E' urgente promuovere una capacità di apprezzamento reciproco della pluralità dei linguaggi gentili e contrastare con determinazione l'aggressività dei linguaggi prepotenti, sgarbati, offensivi. Lodella, in particolare delladi cui lesono vittime,unae una conversione profonda di linguaggi e di comportamenti". Lo ha detto l'di, monsignor Mario Delpini nel suo discorso alla città alla vigilia di Sant'Ambrogio, patrono della città. "La vita condivisa è più ospitale, promettente e rasserenante quando ciascuno offre con gentilezza il suo dono, il suo contributo. La reciprocità tra uomini e...

