Violenza sessuale sul treno Milano-Varese, il racconto della vittima: “Sono arrivati all’improvviso, non riuscivo a muovermi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ha 21 anni, fa l’impiegata e venerdì sera, quando due uomini l’hanno violentata sul treno Milano-Varese, stava rientrando da lavoro. A riportare il racconto di una delle due giovani vittime che venerdì sera ha subito una Violenza sessuale da due uomini ora arrestati in esecuzione di un fermo per indiziato di delitto per Violenza sessuale è il Corriere della Sera. “Ero seduta sul treno, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il cellulare… – ha detto la ragazza – Quei due Sono arrivati all’improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente…Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ha 21 anni, fa l’impiegata e venerdì sera, quando due uomini l’hanno violentata sul, stava rientrando da lavoro. A riportare ildi una delle due giovani vittime che venerdì sera ha subito unada due uomini ora arrestati in esecuzione di un fermo per indiziato di delitto perè il CorriereSera. “Ero seduta sul, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il cellulare… – ha detto la ragazza – Quei due. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente…Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, nona ...

Agenzia_Ansa : Fermati due uomini peer violenza sessuale nel Varesotto. Sono accusati di aver aggredito lo scorso venerdì sera due… - LegaSalvini : MILANO-VARESE, VIOLENZA SESSUALE SUL TRENO SU DUE VENTENNI: TERRORE SULLA LINEA SERALE DEI PENDOLARI - fanpage : Tornava da una qualsiasi giornata lavorativa, quando ieri notte è stata violentata da due uomini su un treno in cor…