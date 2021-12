Violentata sul treno Milano-Varese, il terribile racconto della vittima: “Non riuscivo a muovermi” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono due le ventenni vittime di aggressione e tentata violenza e violenza sessuale; entrambe aggredite la stessa sera a distanza di pochi minuti, una sul treno trenord e l’altra presso la stazione di Venegono Inferiore. Entrambe hanno scoperto cosa fosse successo all’altra al pronto soccorso, ma è stata la 21enne Violentata a raccontare cosa è successo. Sul caso indagano i carabinieri di Saronno, ai quali la giovane ha sporto denuncia, e che in quasi 48 ore dal fatto hanno arrestato due uomini: uno di nazionalità italiana incensurato, l’altro invece nord africano, parrebbe marocchino irregolare con precedenti legati al possesso da arma da taglio (riferisce SkyTg24). Secondo quanto trapelato in queste ore, sembrerebbe che i due stessero tornando da un festino a base di alcool e droghe. Il racconto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono due le ventenni vittime di aggressione e tentata violenza e violenza sessuale; entrambe aggredite la stessa sera a distanza di pochi minuti, una sulrd e l’altra presso la stazione di Venegono Inferiore. Entrambe hanno scoperto cosa fosse successo all’altra al pronto soccorso, ma è stata la 21ennea raccontare cosa è successo. Sul caso indagano i carabinieri di Saronno, ai quali la giovane ha sporto denuncia, e che in quasi 48 ore dal fatto hanno arrestato due uomini: uno di nazionalità italiana incensurato, l’altro invece nord africano, parrebbe marocchino irregolare con precedenti legati al possesso da arma da taglio (riferisce SkyTg24). Secondo quanto trapelato in queste ore, sembrerebbe che i due stessero tornando da un festino a base di alcool e droghe. Il...

