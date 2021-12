Violentata sul treno: "Guardavo il cellulare e sono sbucati, non riuscivo a muovermi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ero seduta sul treno, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il cellulare... Quei due sono arrivati all’improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente... Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a muovermi, mentre l’altro...”. sono le parole dette al Corriere della Sera da una delle due ventenni violentate venerdì sera, 3 dicembre, mentre stavano tornando a casa, la prima su un convoglio trenord della tratta Milano Cadorna - Varese Nord, la seconda all’interno della stazione di Venegono Inferiore. La ragazza ha 21 anni, è italiana e fa l’impiegata. Subito dopo la tragedia, racconta, ha cercato prima il capotreno e ha raccontato a lui quanto accaduto. Poi, raggiunta dagli agenti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ero seduta sul, tornavo a casa dopo la giornata di lavoro. Come sempre. Stavo guardando il... Quei duearrivati all’improvviso. Di colpo. Nemmeno il tempo di sentirli, di accorgermi di niente... Uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non, mentre l’altro...”.le parole dette al Corriere della Sera da una delle due ventenni violentate venerdì sera, 3 dicembre, mentre stavano tornando a casa, la prima su un convogliord della tratta Milano Cadorna - Varese Nord, la seconda all’interno della stazione di Venegono Inferiore. La ragazza ha 21 anni, è italiana e fa l’impiegata. Subito dopo la tragedia, racconta, ha cercato prima il capoe ha raccontato a lui quanto accaduto. Poi, raggiunta dagli agenti ...

