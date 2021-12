Vino | le aziende senza materiali | mancano etichette e bottiglie “E in gennaio previsto aumento dei prezzi fino al 40%”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilc’è, malein cui versarlo, lecon cui confezionarlo o i container con cui spedirlo. Questo è lo scenario di fronte al quale levitivinicole si trovano oggi. Se dopo la parentesi Covid la ripresa era stata migliore del, addirittura arrivando a registrare record positivi ben oltre le aspettative, un mix di inflazione, carenza di materie prime e una forte domanda, stanno disegnando un nuovo futuro fatto di ritardi. Un problema che riguarda principalmente il settore di carta e cartone, legno e vetro. Tempistiche che ad oggi sono addirittura triplicate guardando in faccia la ripresa e sfidandola a stare al passo. “Ormai è da settembre che non riusciamo a caricare completamente in tempo – commenta Pierangelo Tommasi, del gruppo Tommasi ...

La degustazione è stata di 95 vini per 55provenienti da cinque regioni ( Lombardia, ... nel periodo susseguente al nazismo per non coltivare le viti americane avevano inventato che bere...... cosiddetti a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall'extravergine al, dal miele alle conserve, preparati direttamente nelleagricole. I prezzi " precisa la Coldiretti " variano ...FRANCAVILLA AL MARE – Torna in presenza il Gran Gala dell’Associazione italiana sommelier (Ais) Abruzzo, che lunedì prossimo, 6 dicembre, a Francavilla al Mare (Chieti) chiama a raccolta viticoltori, ...Camilla Alberti (Strada del Franciacorta):«Il problema principale riguarda gli imballaggi». Le criticità della carta si fanno sentire ...