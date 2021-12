Villani Bambino Gesù | “I bimbi sono serbatoio del virus insieme ai no-vax Vacciniamoli

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “I bambiniundelai no-vax. Dobbiamo vaccinarsi perché dall’esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi. Per cui la vaccinazione è importante per questo, non possiamo sapere da prima chi è ilche va incontro ad una forma letale o grave, quindi vanno protetti. La vaccinazione è un diritto dei bambini esattamente come gli adulti”. Lo ha detto AlbertoDirettore dipartimento di emergenza del, a margine della conferenza di presentazione ‘Open Salute Lazio’. “Nel Lazio - ha proseguito - avremo una corsia preferenziale per i bambini fragili, ma per tutti i bambini sarà possibile vaccinarsi”. In merito a quale Regione ...

'Nel Lazio avremo una corsia preferenziale per i bambini fragili, ma per tutti i bambini sarà possibile vaccinarsi', ha aggiunto. 'Ci auguriamo che il primovaccinato in Italia sarà ..."I bimbi sono un serbatoio del virus insieme ai no - vax - spiega Alberto, direttore del Dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell'ospedaleGesù di Roma - ...Sileri: "Crescita esponenziale nella fascia tra zero e 12 anni". I medici: "Rischio di strascichi sulla salute" ...Tutto diviso per singole Asl, con mappe analitiche distinte per diversi distretti sanitari che mostreranno i cambiamenti nelle ultime quattro settimane. Ci auguriamo che il primo bambino vaccinato in ...