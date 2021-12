Vigili del fuoco di Bergamo, Enrico Porrovecchio nuovo comandante provinciale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Bergamo. I Vigili del fuoco di Bergamo hanno un nuovo comandante: da oggi, lunedì 6 dicembre, alle ore 15, il comandante provinciale Reggente Enrico Porrovecchio prende il posto del Comandate provinciale Calogero Turturici. Turturici è stato nominato Vice Direttore alla Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali – Dirigente Ufficio Coordinamento Tecnologico – Roma. Porrovecchio arriva dal comando di Brescia e prima ancora aveva comandato i Vigili del fuoco di Vicenza, Lodi, Mantova, Rovigo e Padova. Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021). Ideldihanno un: da oggi, lunedì 6 dicembre, alle ore 15, ilReggenteprende il posto del ComandateCalogero Turturici. Turturici è stato nominato Vice Direttore alla Direzione Centrale per le risorse Logistiche e Strumentali – Dirigente Ufficio Coordinamento Tecnologico – Roma.arriva dal comando di Brescia e prima ancora aveva comandato ideldi Vicenza, Lodi, Mantova, Rovigo e Padova.

