VIDEO – Partitella-torello a Milanello alla vigilia di Milan-Liverpool

Advertising

danieletriolo : RT @PianetaMilan: La partitella ? Vigilia di #MilanLiverpool ??? Video del nostro @StefanoBressi - StefanoBressi : RT @PianetaMilan: La partitella ? Vigilia di #MilanLiverpool ??? Video del nostro @StefanoBressi - PianetaMilan : La partitella ? Vigilia di #MilanLiverpool ??? Video del nostro @StefanoBressi - inabedofsilence : Allenamenti delle altre squadre: palestra, stretching, defaticante, allenamento di gruppo, allenamento individuale,… - albizup : @_talebanikov Perché i deliri quando alla prima partitella del primo allenamento si è fatto saltare da Saelemaekers… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Partitella

Pianeta Milan

La pesante sconfitta contro il Napoli ha spinto mister Sarri ad una lunga analisie ad un ... Tanto lavoro atletico, poia campo ridotto. MARUSIC DIFFERENZIATO, PEDRO ACCIACCATO - Tra i ...La prima: lui che è il re deicomici su TikTok (sintesi estrema per matusa come me) qui tende ... a noi mortali analogici, il Metaverso che verrà; dall'anonimato alle gag con Djokovic (...I nostri inviati a Milanello hanno fatto un breve video dell’allenamento del Milan in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool. Ecco le immagini dei ragazzi che fanno una ...I nostri inviati a Milanello hanno fatto un breve video dell’allenamento del Milan in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool. Ecco le immagini dei ragazzi che fanno una ...