VIDEO – Ferrero: palleggi e quattro chiacchiere sul campo della Salernitana (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le notizie dell’ultima ora riguardanti Massimo Ferrero riportano i salernitani con la mente a due settimane prima. Il 21 novembre l’eclettico produttore cinematografico fu presente all’Arechi in occasione della – poi felice – trasferta blucerchiata sul campo della Salernitana. A bordo campo, sotto la tribuna centrale, dopo qualche palleggio abbozzato si intrattenne con il Ds granata Angelo Fabiani. Vista dopo, è quella la fotografia di due club – ora più che mai – in cerca di soluzione societaria e della salvezza in massima serie. La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le notizie dell’ultima ora riguardanti Massimoriportano i salernitani con la mente a due settimane prima. Il 21 novembre l’eclettico produttore cinematografico fu presente all’Arechi in occasione– poi felice – trasferta blucerchiata sul. A bordo, sotto la tribuna centrale, dopo qualcheo abbozzato si intrattenne con il Ds granata Angelo Fabiani. Vista dopo, è quella la fotografia di due club – ora più che mai – in cerca di soluzione societaria esalvezza in massima serie. La Denuncia.

Advertising

AlessandroDeAm6 : RT @sstatuto__: ferrero and agnelli in prison - supercicciolo : RT @sstatuto__: ferrero and agnelli in prison - Moncadismoo : RT @ASRomaPartite: Il giorno dopo #RomaSampdoria trovando Massimo Ferrero in giro per la città ?? #Dzeko - TgrRai : In manette Massimo Ferrero, presidente della @sampdoria calcio per reati societari e bancarotta, in corso perquisiz… - piccagiorgio : #Ferrero Doveva capitare con questo Bruciabaracche ?? -