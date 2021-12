Victoria dei Maneskin | il drammatico Lutto | sua mamma morta davanti a lei

(Di lunedì 6 dicembre 2021)dei, da quella triste vicenda al successo con la band: parla la nonna della giovane bassistaè l’unica donna del gruppo che hanno vissuto un 2021 da favola, dalla vittoria al Festival di Sanremo all’Eurovision, senza contare i tantissimi altri riconoscimenti.dei(Getty Images)La bassissa ha colori e tratti somatici tipicamente settentrionali e infatti ha origini danesi. Dal paese scandinavo DiPiù ha racconto la testimonianza della nonna in un’intervista. Ha svelato un evento finora poco conosciuto dall’opinione pubblica. Come succede a molti, dietro i successi ci sono fatti tristi con i quali fare i conti. La nonna della bassista con gli occhi azzurri ha raccontato della morte delladella giovane. Al settimanale ha ...

Maneskin ed il dramma della morte della mamma A raccontare il dramma di Victoria dei Maneskin è stata sua nonna, la signora Elin Uhrbrand, in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale. Il grande dolore di Victoria dei Maneskin: "Ha visto la mamma morire", il dramma raccontato dalla nonna della bassista. "È rimasta vicino alla madre fino alla fine" "Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di ...