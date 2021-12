Victoria dei Maneskin ha visto morire la madre | il dolore raccontato dalla nonna

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 6 dicembre 2021)de Angelis deiè giovanissima e si sta godendo un successo incredibile con il suo gruppo ma nasconde undi cui non parla, la morte della. A farlo e lamaterna, è lei che alla rivista DiPiù ha confidato che sua figlia è morta dopo una lunga malattia e che sua nipotel’ha vista, che è stata con lei fino alla fine, l’ha seguita fino all’ultimo istante. La signora Elin Uhrbrand ha rilasciato al settimanale una lunga intervista. Adesso chee isono sulla cima del mondo spuntano i dettagli di un passato che non è stato semplice. E’ un successo che la giovane bassista non può condividere con la sua mamma e questo rende tutto più malinconico, una gioia che non vive fino in ...