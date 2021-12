Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 17:45 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viabilità DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULL’AUTOSTRADA Roma-NAPOLI, CODE RESIDUE, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO SIA VERSO Roma SIA VERSO NAPOLI, PER UN ICIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE INTERNA TRA CASSIA E CASILINA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA SITUAZIONE ANALOGA SULLA Roma-FIUMICINO DELLA A24 CODE, ANCHE QUI IN USCITA, TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)DEL 6 DICEMBREORE 17.35 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI, CODE RESIDUE, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO SIA VERSOSIA VERSO NAPOLI, PER UN ICIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E DIRAMAZIONESUD ANCHE INTERNA TRA CASSIA E CASILINA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN USCITA SITUAZIONE ANALOGA SULLA-FIUMICINO DELLA A24 CODE, ANCHE QUI IN USCITA, TRA ANSA DEL TEVERE E IL RACCORDO ORA LE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - LuceverdeRadio : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di Piazz… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di Piazz… - kiki_viola8 : RT @BerterameSimona: Attivisti di #ExtinctionRebellion bloccano il Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dell’uscita Settebagni. La v… - FrancyP_ : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, di Piazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Possibili gelate notturne: dalle 22 di stasera, lunedì 6 dicembre, spargisale in azione I mezzi interverranno lungo la viabilità carrabile della terraferma, di Piazzale Roma e del Tronchetto, limitatamente a rotatorie, cavalcavia e sottopassi. Si raccomanda agli automobilisti di guidare ...

"Notte bianca" dell'Immacolata a Crotone, tutti i provvedimenti alla viabilità cittadina ...l'8 dicembre nelle vie del centro ha adottato alcuni provvedimenti relativi alla viabilità ... Via Ercole Scalfaro da via Firenze fino a via Venezia; Via Luigi Pantusa da via Venezia fino a via Roma; ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews I mezzi interverranno lungo lacarrabile della terraferma, di Piazzalee del Tronchetto, limitatamente a rotatorie, cavalcavia e sottopassi. Si raccomanda agli automobilisti di guidare ......l'8 dicembre nelle vie del centro ha adottato alcuni provvedimenti relativi alla... Via Ercole Scalfaro da via Firenze fino a via Venezia; Via Luigi Pantusa da via Venezia fino a via; ...