Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2021 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN ENTRATA A Roma. SULLA CASILINA SI RALLENTA IN DIREZIONE Roma TRA LAGHETTO E IL RACCORDO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA LENTA Roma FIRENZE TRAFFICO RALLENTATO CAUSA GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLazioNE. IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI. RALLENTAMENTI FINO A 20 MINUTI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA'

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, sei anni per pulire le caditoie A Roma sarebbe in partenza la manutenzione delle caditoie e dei tombini disseminati lungo i circa 800 chilometri di strade di grande viabilità della città. L'appalto è diviso in quattro lotti e si ...

Roma, raccordo anulare bloccato dagli attivisti per il clima Raccordo anulare bloccato: protesta degli attivisti per il clima a Roma. In tilt il traffico e la viabilità. Alle 8:30 in orario di punta di ingresso in città, una ventina gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion che hanno attuato la loro protesta ...

