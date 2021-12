Via libera del Consiglio Ue all’avvio dei negoziati sul Salario minimo europeo. Orlando: “È una buona anche per l’Italia”. M5S: “Disponibili a lavorare da subito sul dossier” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Via libera del Consiglio Ue all’avvio dei negoziati per l’introduzione del Salario minimo europeo. L’ok alla proposta della Commissione europea è arrivato dalla riunione dei ministri europei per il Lavoro e le Politiche Sociale segna l’inizio formale dell’iter negoziale con l’Europarlamento, che ha già dato via libera alla procedura (leggi l’articolo). “Non possiamo accettare che persone che mettono tutta la loro energia per il lavoro non possano permettersi standard dignitosi di vita. Questa legge sarà un grande passo per un equa retribuzione” ha detto il ministro del Lavoro della Slovenia e presidente di turno del Consiglio Ue, Janez Cigler Kralj. “Una retribuzione equa che garantisca un tenore di vita dignitoso – spiega il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) ViadelUedeiper l’introduzione del. L’ok alla proposta della Commissione europea è arrivato dalla riunione dei ministri europei per il Lavoro e le Politiche Sociale segna l’inizio formale dell’iter negoziale con l’Europarlamento, che ha già dato viaalla procedura (leggi l’articolo). “Non possiamo accettare che persone che mettono tutta la loro energia per il lavoro non possano permettersi standard dignitosi di vita. Questa legge sarà un grande passo per un equa retribuzione” ha detto il ministro del Lavoro della Slovenia e presidente di turno delUe, Janez Cigler Kralj. “Una retribuzione equa che garantisca un tenore di vita dignitoso – spiega il ...

