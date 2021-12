Verstappen penalità: il comunicato Fia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri 5 Dicembre 2021 si è corso il Gp di Arabia di F1 che è stato vinto dal pilota Mercedes Lewis Hamilton, ma che per i giudici doveva esssere penalizzato per un tocco scorretto al pilota “nemico” della Red Bull Max Verstappen. Ma oggi 6 dicembre è arrivata la penalità definitiva per Max grazie al comunicato della Fia che ha fatto chiarezza sull’episodio che era sembrato subito dubbio, ma andiamo a scoprire tutto. Gp Arabia Saudita: Hamilton vince, il Mondiale è ancora aperto Verstappen penalità: la decisione finale spiazza la Red Bull L’accaduto tra Lewis e Verstappen nel Gran Premio dell’Arabia Saudita ha portato una scia di polemica e di rimpallo di responsabilità difficile da placare. In un primo momento, gli steward della FIA avevano provato a capire dopo la gara se ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri 5 Dicembre 2021 si è corso il Gp di Arabia di F1 che è stato vinto dal pilota Mercedes Lewis Hamilton, ma che per i giudici doveva esssere penalizzato per un tocco scorretto al pilota “nemico” della Red Bull Max. Ma oggi 6 dicembre è arrivata ladefinitiva per Max grazie aldella Fia che ha fatto chiarezza sull’episodio che era sembrato subito dubbio, ma andiamo a scoprire tutto. Gp Arabia Saudita: Hamilton vince, il Mondiale è ancora aperto: la decisione finale spiazza la Red Bull L’accaduto tra Lewis enel Gran Premio dell’Arabia Saudita ha portato una scia di polemica e di rimpallo di responsabilità difficile da placare. In un primo momento, gli steward della FIA avevano provato a capire dopo la gara se ...

