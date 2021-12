Verissimo, Caterina Balivo rivela: “Ho perso un figlio. Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda ieri 5 dicembre, anche Caterina Balivo. La nota conduttrice – ormai assente dal piccolo schermo da un paio di anni – ha parlato anche di un momento molto doloroso della propria vita: la perdita di un figlio. Dopo l’arrivo del primogenito Guido Alberto (nato nel 2012 dall’amore con il marito Guido Maria Brera) Caterina Balivo era di nuovo in dolce attesa. Purtroppo, però, ha perso il bambino. “Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più. Pensa, durante la pandemia mi è tornato”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Se tu vivi un dolore, non lo devi nascondere. Lo devi vivere. Io l’ho nascosto, soprattutto a me stessa. Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata diandata in onda ieri 5 dicembre, anche. La nota conduttrice – ormai assente dal piccolo schermo da un paio di anni – ha parlato anche di un momento molto doloroso della propria vita: la perdita di un. Dopo l’arrivo del primogenito Guido Alberto (nato nel 2012 dall’amore con il marito Guido Maria Brera)era di nuovo in dolce attesa. Purtroppo, però, hail bambino. “Hounche nonmai più. Pensa, durante la pandemia mi è tornato”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Se tu vivi un dolore, non lo devi nascondere. Lo devi vivere. Io l’ho nascosto, soprattutto a me stessa. Io ...

Advertising

FQMagazineit : Verissimo, Caterina Balivo rivela: “Ho perso un figlio. Ho fatto un errore gravissimo che non farò mai più” - Federic01996 : RT @CIAfra73: #CaterinaBalivo pronta al ritorno in televisione? A Verissimo ha dichiarato: 'Mi piacerebbe condurre un quiz!'. Ecc... https:… - CIAfra73 : #CaterinaBalivo pronta al ritorno in televisione? A Verissimo ha dichiarato: 'Mi piacerebbe condurre un quiz!'. Ecc… - infoitcultura : Caterina Balivo confessa a Verissimo: «Mi piacerebbe condurre un quiz o un talent» - Ducainvitto1 : RT @dea_channel: tutti sintonizzati su #verissimo ad ammirare la divina Caterina Balivo @caterinabalivo?????????????? -