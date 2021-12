Vecchie fabbriche ed energia a prezzi bassi. New York è l'eldorado dei Bitcoin

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nonostante il suo nome, l’estrazione di criptovalute non implica scavare per trovare monete digitali. Riguarda piuttosto migliaia di computer che competono 24 ore su 24 con altri computer dislocati altrove per risolvere dei “puzzle”. La risoluzione di questi complessi problemi computazionali permette di sbloccare nuove valute digitali, aggiungendo nuovi blocchi alla blockchain. Se fino a una decina di anni fa coloro che risolvono i puzzle e in compenso ricevono, i cosiddetti minatori, potevano utilizzare un comune computer di casa per la loro attività di mining, cioè per riuscire a costruire un nuovo blocco, oggi è tutto più complicato. Adesso questa operazione richiede un impegno di calcolo computazionale che si trasforma in magazzini pieni di costose macchine specializzate in mining e in un conseguente e massiccio dispendio energetico. Lo stato di New ...