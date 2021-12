Variante Omicron, Antonella Viola illustra le ipotesi choc sull’origine: «Alcuni scenari molto preoccupanti» (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Sulla Variante Omicron abbiamo ancora troppi pochi dati per stabilire se si tratta di una mutazione più pericolosa delle precedenti, ma ci sono degli aspetti mai visti prima». Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, prova a fare chiarezza su ciò che sappiamo finora della Variante emersa nell’Africa meridionale e che rischia di diventare predominante in tutto il mondo. Variante Omicron, Antonella Viola: «Preoccupa la capacità di reinfezione» «Siamo ancora in fase di studio e ci vorrà del tempo, si sospetta che sia molto più contagiosa perché da quando è comparsa ha iniziato a rimpiazzare, di fatto, la Variante Delta in tutti i Paesi del Sud dell’Africa» – ha spiegato la professoressa ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Sullaabbiamo ancora troppi pochi dati per stabilire se si tratta di una mutazione più pericolosa delle precedenti, ma ci sono degli aspetti mai visti prima»., immunologa dell’Università di Padova, prova a fare chiarezza su ciò che sappiamo finora dellaemersa nell’Africa meridionale e che rischia di diventare predominante in tutto il mondo.: «Preoccupa la capacità di reinfezione» «Siamo ancora in fase di studio e ci vorrà del tempo, si sospetta che siapiù contagiosa perché da quando è comparsa ha iniziato a rimpiazzare, di fatto, laDelta in tutti i Paesi del Sud dell’Africa» – ha spiegato la professoressa ...

