Variante Omicron, allarme Sudafrica: “Contagi covid da record” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Impennata di Contagi covid in Sudafrica e Variante Omicron sempre più diffusa. Il presidente Cyril Ramaphosa lancia l’allarme con una nota ufficiale. “Stiamo vedendo un numero di Contagi mai visto dall’inizio della pandemia. La Variante Omicron sembra essere dominante nelle nuove infezioni nella maggior parte delle province. Nell’ultima settimana, il numero di Contagi quotidiani è aumentato 5 volte. Quasi un quarto di tutti i test covid ora risultano positivi. Paragonate questo a cosa succedeva 2 settimane fa, quando in proporzione i test positivi erano circa il 2%”, dice Ramaphosa. “Gli scienziati nel nostro paese e nel mondo stanno lavorando senza sosta per rispondere a domande cruciali sulla nuova ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Impennata diinsempre più diffusa. Il presidente Cyril Ramaphosa lancia l’con una nota ufficiale. “Stiamo vedendo un numero dimai visto dall’inizio della pandemia. Lasembra essere dominante nelle nuove infezioni nella maggior parte delle province. Nell’ultima settimana, il numero diquotidiani è aumentato 5 volte. Quasi un quarto di tutti i testora risultano positivi. Paragonate questo a cosa succedeva 2 settimane fa, quando in proporzione i test positivi erano circa il 2%”, dice Ramaphosa. “Gli scienziati nel nostro paese e nel mondo stanno lavorando senza sosta per rispondere a domande cruciali sulla nuova ...

