Vanna, chi è la moglie di Toni Santagata: età, matrimonio, figli, morte del figlio Francesco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, in apertura, ci sarà il ricordo di Toni Santagata, noto cantautore, cabarettista e autore italiano morto improvvisamente ieri mattina nella Capitale. Conosciamo meglio l’amata moglie GioVanna! Vanna, chi è la moglie di Toni Santagata: età, matrimonio, figli Toni Santagata è sposato da tempo con la moglie GioVanna Isola, la sua compagna di vita da ben 50 anni. I due sono convolati a nozze nel 1968 e da quel momento non si sono mai più lasciati, complici e innamorati come non mai. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, in apertura, ci sarà il ricordo di, noto cantautore, cabarettista e autore italiano morto improvvisamente ieri mattina nella Capitale. Conosciamo meglio l’amataGio, chi è ladi: età,è sposato da tempo con laGioIsola, la sua compagna di vita da ben 50 anni. I due sono convolati a nozze nel 1968 e da quel momento non si sono mai più lasciati, complici e innamorati come non mai. ...

