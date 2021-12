Valeria Marini ha doppiato un personaggio della famosa serie animata: l’avete mai notato? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Valeria Marini è stata la voce di un personaggio di una famosa serie animata: sapete chi ha doppiato? Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana. La showgirl gioca insieme a Giacomo Urtis, come concorrente unico. Quando è entrata si è mostrata con una benda su un occhio. Lei stessa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 6 dicembre 2021)è stata la voce di undi una: sapete chi haè entrata nella casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana. La showgirl gioca insieme a Giacomo Urtis, come concorrente unico. Quando è entrata si è mostrata con una benda su un occhio. Lei stessa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GrandeFratello : Siete pronti per un ingresso stellare? ???? Questa sera Valeria Marini entrerà nella Casa per diventare una nuova con… - Saverio11446321 : @TianMun Dillo che in realtà volevi le labbra della Valeria Marini ?????? daje Tian! Sei forte! - ElicrinaMacrina : Così un tanto per:si cibano del G F trasmissione che ha successo ed è una miniera di IGNORANZA. Valeria Marini,che… - nickianarinika : RT @oocGFVIP: Valeria Marini cerca di aprire la porta del bagno dove si è chiusa Pamela. (dal GFVIP 1, 2016) - VanessaLoveme : #GFVIP Valeria Marini che consiglia a Jessica di entrare nel campo della moda perchè ha molta intuizione nella moda… -