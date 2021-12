Vaccino, Von der Leyen: “Con 350mln dosi l’Ue è il primo donatore al mondo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) BRUXELLES – “l’Ue è il più grande donatore di vaccini Covid 19 al mondo. Finora i Paesi dell’Ue hanno donato oltre 350 milioni di dosi”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio postato su Twitter. “La maggior parte, circa 300milioni di dosi, sono state condivise tramite Covax, che ora le sta trasferendo in Paesi a basso e medio reddito. Inoltre i Paesi Ue hanno donato oltre 45milioni di dosi bilateralmente, ad esempio ai Balcani occidentali. Ma occorre fare di più”, afferma la leader europea. “Attualmente il 44% della popolazione mondiale è stata vaccinata, e una larga parte delle dosi utilizzate sono state esportate o condivise dall’Ue – afferma von der ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) BRUXELLES – “è il più grandedi vaccini Covid 19 al. Finora i Paesi delhanno donato oltre 350 milioni di”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der, in un videomessaggio postato su Twitter. “La maggior parte, circa 300milioni di, sono state condivise tramite Covax, che ora le sta trasferendo in Paesi a basso e medio reddito. Inoltre i Paesi Ue hanno donato oltre 45milioni dibilateralmente, ad esempio ai Balcani occidentali. Ma occorre fare di più”, afferma la leader europea. “Attualmente il 44% della popolazione mondiale è stata vaccinata, e una larga parte delleutilizzate sono state esportate o condivise dal– afferma von der ...

