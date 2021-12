Vaccino agli under 12, la replica di Burioni è peggio della giravolta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Che sia mai stato in malafede lo vogliamo escludere, mentre sulle figure barbine s’è fatto una certa esperienza. Roberto Burioni non l’ha preso benissimo, il nostro pezzo in cui gli abbiamo segnalato una delle tante giravolte pandemiche: ad agosto diceva che vaccinare gli under 12 non ha senso, a dicembre commenta con un “evviva” l’approvazione da parte dell’Aifa del Vaccino agli under 12. Ma ancora più grottesca è la replica della virostar, che in un tweet crede di spiegare la ferrea logica del dietrofront: “Il 29 agosto 2021 un Vaccino sotto i 12 anni non aveva senso per un motivo semplice: non c’era”. Geniale. Ma allora perché aveva chiesto al leghista Claudio Borghi di andarlo a dire in Parlamento? Se un oggetto non esiste, l’unica cosa a non avere ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Che sia mai stato in malafede lo vogliamo escludere, mentre sulle figure barbine s’è fatto una certa esperienza. Robertonon l’ha preso benissimo, il nostro pezzo in cui gli abbiamo segnalato una delle tante giravolte pandemiche: ad agosto diceva che vaccinare gli12 non ha senso, a dicembre commenta con un “evviva” l’approvazione da parte dell’Aifa del12. Ma ancora più grottesca è lavirostar, che in un tweet crede di spiegare la ferrea logica del dietrofront: “Il 29 agosto 2021 unsotto i 12 anni non aveva senso per un motivo semplice: non c’era”. Geniale. Ma allora perché aveva chiesto al leghista Claudio Borghi di andarlo a dire in Parlamento? Se un oggetto non esiste, l’unica cosa a non avere ...

