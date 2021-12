Vaccino 5-11, Crisanti: “Ci vuole prudenza, non sono adulti in miniatura” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Perplessità sul Vaccino anti-Covid 5-11 anni. Le esprime ancora una volta il virologo Andrea Crisanti in un’intervista alla Verità, dove sottolinea che “i bambini non sono piccoli adulti, sono diversi dal punto di vista fisiologico e metabolico”. “I dati che valgono per gli adulti – dichiara – non possono essere applicati per analogia anche a loro. Pfizer ha condotto uno studio su 2000 bambini e fra un mese avremo dati su un milione di vaccinati in Usa e Israele: sarebbe stato meglio aspettare”. Quanto alle critiche per aver espresso in tv questi dubbi, Crisanti afferma che “la libertà esiste se la si esercita. Si può criticare la religione e la Costituzione, ma l’Aifa e l’Ema no? Anche sul long Covid fra i più piccoli – aggiunge – si tirano cifre a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Perplessità sulanti-Covid 5-11 anni. Le esprime ancora una volta il virologo Andreain un’intervista alla Verità, dove sottolinea che “i bambini nonpiccolidiversi dal punto di vista fisiologico e metabolico”. “I dati che valgono per gli– dichiara – non posessere applicati per analogia anche a loro. Pfizer ha condotto uno studio su 2000 bambini e fra un mese avremo dati su un milione di vaccinati in Usa e Israele: sarebbe stato meglio aspettare”. Quanto alle critiche per aver espresso in tv questi dubbi,afferma che “la libertà esiste se la si esercita. Si può criticare la religione e la Costituzione, ma l’Aifa e l’Ema no? Anche sul long Covid fra i più piccoli – aggiunge – si tirano cifre a ...

