Vaccino 5-11 anni, il 15 dicembre il 'Vax-Day', che coinvolgerà nell'iniziativa i principali ospedali della Capitale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Stamane nella sede della Regione Lazio, presente anche l'assessore alla salute, Alessio D'Amato, il coordinatore del Cts, Franco Locatelli ha annunciato il via libera alla campagna di vaccinazione alla fascia 5-11 anni che, per l'occasione, vedrà in prima linea il Bambino Gesù dove, dal 13 sarà possibile prenotarsi. A livello nazionale sarà invece possibile dal 16 dicembre. Vaccino 5-11 anni, il 15 dicembre il 'Vax-Day' che coinvolgerà i principali ospedali della Capitale Nello specifico, nella Capitale avrà luogo in tutti gli ospedali uno speciale 'Vax-Day', riservato appunto ai bambini

