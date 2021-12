Vaccini Covid, 9.200 somministrazioni a Napoli nel giorno del super green pass (Di martedì 7 dicembre 2021) Vaccini a Napoli: la Asl fa il punto sulle somministrazioni di oggi: sono 9.200 in totale, di cui 850 prime dosi inoculate il 6 dicembre, nella prima giornata in cui è scattato il green... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 dicembre 2021): la Asl fa il punto sulledi oggi: sono 9.200 in totale, di cui 850 prime dosi inoculate il 6 dicembre, nella prima giornata in cui è scattato il...

Advertising

DavidPuente : Ecco perché lo 'studio choc' diffuso da La Verità sugli eventi avversi dei vaccini non trova fondamento - ladyonorato : La mia ultima interrogazione alla CE, su Vaccini anti COVID-19 e diffusione del contagio. - RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - federic64461781 : @aleppe8 @IlBeneVincera Be ma centra anche lo stile di vita xo . Molte malattie infettive di sono formate per preca… - Bad_Linhat : RT @Rosanna_Bovo: Il Dr. Geert Vanden Bossche ha lanciato un monito allarmante sul danno arrecato al sistema immunitario dei vaccinati e de… -