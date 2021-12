Vaccini anti Covid, l’8 dicembre Drive Through ad Ariano, Moschiano e Sant’Angelo dei Lombardi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che mercoledì 8 dicembre saranno attivi i 3 Drive Through dell’Asl per la vaccinazione anti-Covid. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” a partire dalle ore 18.00 di oggi 6 dicembre fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https://opendayVaccini.soresa.it/ I Drive Through saranno attivi l’8 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Strada Provinciale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che mercoledì 8saranno attivi i 3dell’Asl per la vaccinazione. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino potranno prenotarsi per la terza dose “booster” e “addizionale” a partire dalle ore 18.00 di oggi 6fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotarsi basterà iscriversi sulla piattaforma regionale accedendo al link https://openday.soresa.it/ Isaranno attivi l’8dalle ore 9.00 alle 18.00 presso i comuni diIrpino (Contrada Orneta),(Piazza IV novembre),dei(Strada Provinciale ...

