V Municipalità | l’opposizione | “Presidente evita confronto democratico”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“I sottoscritti consiglieri della quintastigmatizzano le modalità di svolgimento della prima seduta del 6 dicembre 2021 in cui, ad un lungo intervento programmatico dellaCozzolino, seguito dalla approvazione senza discussione dell’ordine del giorno, la seduta si è repentinamente chiusa sorprendendo e prendendo in contropiede i consiglieri pronti ad apportare il proprio contributo. I consiglieri ribadiscono la loro volontà collaborativa e di dialogo ma non possono consentire che in futuro un tale errore possa essere ripetuto. Nella vita delle istituzioni, la forma è sostanza ed è necessario, per il futuro, che ilpolitico venga garantito”. Così in una nota i consiglieri di opposizione presso la VVomero Arenella Emanuele Papa Lega, Antonio ...