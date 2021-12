Usa, la Casa Bianca annuncia il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) È arrivata la comunicazione ufficiale, dopo ripetuti annunci e avvisi. La Casa Bianca ha annunciato che nessun rappresentante dell’amministrazione statunitense sarà presente ai Giochi Invernali di Pechino 2022: un boicottaggio diplomatico, che non coinvolgerà gli sportivi. Si punta a mandare alla Cina un messaggio in merito alla difesa dei diritti umani nel Tibet a Hong Kong e nello Xinjiang. Pechino è infatti accusata di soffocare la voce degli oppositori e di violare le libertà delle minoranze religiose come quella degli uiguri, perseguitata e oggetto di torture e violenze. Una situazione, quest’ultima, che la Casa Bianca ha definito senza giri di parole “genocidio”. La decisione di Joe Biden ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) È arrivata la comunicazione ufficiale, dopo ripetuti annunci e avvisi. Lahato che nessun rappresentante dell’amministrazione statunitense sarà presente ai Giochi Invernali di: un, che non coinvolgerà gli sportivi. Si punta a mandare alla Cina un messaggio in merito alla difesa dei diritti umani nel Tibet a Hong Kong e nello Xinjiang.è infatti accusata di soffocare la voce degli oppositori e di violare le libertàminoranze religiose come quella degli uiguri, perseguitata e oggetto di torture e violenze. Una situazione, quest’ultima, che laha definito senza giri di parole “genocidio”. La decisione di Joe Biden ...

