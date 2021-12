Usa, foto di Natale in famiglia con le armi d'assalto. Critiche al deputato repubblicano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli auguri di Buon Natale con in mano fucili automatici e mitra è il post su Twitter del deputato repubblicano Thomas Massie che ha scatenato una forte polemica negli Stati Uniti, dove le armi sono ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli auguri di Buoncon in mano fucili automatici e mitra è il post su Twitter delThomas Massie che ha scatenato una forte polemica negli Stati Uniti, dove lesono ...

