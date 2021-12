Usa, amministratore delegato licenzia 900 dipendenti via Zoom (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom. Vishal Garg ha infatti annunciato con una video chat di gruppo che l'azienda avrebbe lasciato a casa circa il 9% della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Ceo della società di mutui Better.com hato 900via. Vishal Garg ha infatti annunciato con una video chat di gruppo che l'azienda avrebbe lasciato a casa circa il 9% della ...

