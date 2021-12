Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 6 12 21

Leggi su isaechia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Capite perché trovo la presenza di gente come Isabella Ricci e Marcello Messina assolutamente INDISPENSABILE nello studio di? S’è raggiunto un tale livello di disagio agli Elios che qualcuno capace di sgamare le sòle da un miglio di distanza e di rimetterle lapidariamente al loro posto è terribilmente necessario, là in mezzo. E siccome gufare le loro neonate storie d’amore mi pare brutto (per una volta che qualcuno raggiunge realmente lo scopo del programma, voglio dire…), facciamo una petizione per farli tornare almeno in veste di opinionisti, chessò. Tanto appena Raffaella Mennoia si stufa di promuovere il suo libro insieme alle guest star di turno un paio di seggioline trasparenti si dovrebbero liberare. E a me basta che tornino, insomma. Perché io alla combriccola senza un adeguato contraltare non ci posso proprio pensare, ...