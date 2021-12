Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 6 Dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutte le anticipazione sulla puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Protagonista assoluta della puntata sarà Andrea Nicole, mentre Gemma Galgani non può ancora far ritorno in studio Ritorna oggi pomeriggio alle 14:45, Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Quella di oggi sarà una puntata speciale, complice anche la presenza di uno dei personaggi che più ha conosciuto la popolarità una volta terminato il programma: Giulia De Lellis. Protagonista assoluta della puntata di Uomini e Donne di oggi sarà Andrea Nicole, che si ritroverà nuovamente con il cuore diviso tra i due corteggiatori Ciprian e Alessandro. ... Leggi su zon (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tutte le anticipazione sulladiin onda oggi pomeriggio su Canale 5. Protagonista assolutasarà Andrea Nicole, mentre Gemma Galgani non può ancora far ritorno in studio Ritorna oggi pomeriggio alle 14:45,, il popolare dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Quella di oggi sarà unaspeciale, complice anche la presenza di uno dei personaggi che più ha conosciuto la popolarità una volta terminato il programma: Giulia De Lellis. Protagonista assolutadidi oggi sarà Andrea Nicole, che si ritroverà nuovamente con il cuore diviso tra i due corteggiatori Ciprian e Alessandro. ...

