Uomini e Donne | la scelta controversa di Andrea Nicole | emerge il dettaglio

Leggi su ck12

(Di lunedì 6 dicembre 2021), fa ancora discutere quello che è accaduto ma un amico della tronista mette in guardia: attesa per la messa in onda La tronistaè finita al centro delle polemiche per lache ha fatto e per come ha lasciato lo studio dicon Ciprian Aftim. (screenshot video)La stessa Maria De Filippi è rimasta delusa. Nel vortice delle chiacchiere tra chi si è schierato con o contro di lei, ci sono le parole di un amico diche ha spiegato un retroscena. Ma cos’è successo che ha fatto scatenare il pubblico?e Ciprian sono entrati nello studio mano nella mano, dichiarando di aver passato la notte insieme. Il problema è che la redazione non sapeva nulla di tutto ciò. ...