Uomini e Donne | Biagio di Maro rifiuta l’esclusiva di Bernarda | Tina furiosa

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La puntata di, andata in onda oggi lunedì 6 dicembre 2021, riprende dal trono di Andrea Nicole. Fra la tronista e il corteggiatore Alessandro, ci sono nuovi malumori. Soprattutto a causa del reale interesse di Andrea per Ciprian. “Qua dentro vedo che sei sempre indirizzata solo da una parte”, confessa il corteggiatore. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - DPCgov : Formati, preparati e al servizio della comunità. 300mila donne e uomini che ogni giorno rendono impareggiabile il n… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - fracaruc : RT @Angela300564201: @Aurora68053215 ??????????L'ho sempre sostenuto, e sono stata attaccata da tanti moralisti, più uomini che donne, e ora ma… - termosifonebia1 : RT @heythreshold: jessica: 'alfonso ci ha mandato solo uomini sposati, fidanzati, con figli, tremila cazzi... e poi due donne! il colmo sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

in uniforme devono lasciare i loro compiti sul territorio per dedicarsi a questi servizi: siamodello Stato, obbediamo agli ordini, ma siamo molto preoccupati per la sicurezza ...La conduttrice ha lanciato Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ha sdoganato i tronisti e allargato il talk dei sentimenti alla terza età conversione over. Da anni conduce il programma ...Una nuova puntata di "Uomini e Donne" è andata in onda oggi, lunedì 6 dicembre. Scopriamo insieme cosa è accaduto.Gianni Sperti è ormai un esperto d’amore dopo vent’anni da opinionista a Uomini e Donne. Nonostante il suo ruolo, però, non crede di poter mai trovare l’altra metà nello show di Canale 5. Gianni Spert ...