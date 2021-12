«Untori dell’ordine»: il monologo di Crozza sugli agenti No vax che ha fatto arrabbiare la polizia – Il video (Di lunedì 6 dicembre 2021) Forze dell’ordine contro Maurizio Crozza. In un suo monologo su vaccini anti Covid e Green pass, il comico genovese ha apostrofato i No vax presenti tra i poliziotti «Untori dell’ordine». Nella chiusa Crozza ha rincarato la dose, invitando i cittadini a vaccinarsi: «Italiani, vaccinatevi prima che vi contagi la polizia». Immediata la risposta del sindacato Fsp della polizia di Stato che non ha preso per nulla bene quelle parole. «Non ha fatto ridere un’intera categoria, quella degli appartenenti alle forze dell’ordine che, rispettosi della legge, hanno dei diritti come gli altri cittadini, e meritano rispetto», ha detto Valter Mazzetti, segretario generale Fsp, nella nota riportata da Il Giornale. E ancora: «Non c’è ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Forzecontro Maurizio. In un suosu vaccini anti Covid e Green pass, il comico genovese ha apostrofato i No vax presenti tra i poliziotti «». Nella chiusaha rincarato la dose, invitando i cittadini a vaccinarsi: «Italiani, vaccinatevi prima che vi contagi la». Immediata la risposta del sindacato Fsp delladi Stato che non ha preso per nulla bene quelle parole. «Non haridere un’intera categoria, quella degli appartenenti alle forzeche, rispettosi della legge, hanno dei diritti come gli altri cittadini, e meritano rispetto», ha detto Valter Mazzetti, segretario generale Fsp, nella nota riportata da Il Giornale. E ancora: «Non c’è ...

