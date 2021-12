Uno schermo protettivo che nasconde al virus l'ingresso della cellula. Lo studio (Di lunedì 6 dicembre 2021) È possibile bloccare l’avanzamento del virus Sars-Covd-2, da parte di una qualsiasi variante? Secondo un nuovo studio, condotto da tre scienziati dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant’Anna e Università degli Studi di Milano e pubblicato sulla rivista Pharmacological Research, la risposta è affermativa. Come riporta il Corriere della Sera, Paolo Ciana (docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano), Vincenzo Lionetti (docente di Anestesiologia alla Scuola Superiore Sant’Anna) e Angelo Reggiani (ricercatore senior and principal investigator in Farmacologia all’Istituto Italiano di Tecnologia) hanno messo a punto una strategia che ostacola l’infezione da coronavirus e la sua rapida diffusione tra le cellule. In che modo? nascondendo quella parte del recettore ACE2 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) È possibile bloccare l’avanzamento delSars-Covd-2, da parte di una qualsiasi variante? Secondo un nuovo, condotto da tre scienziati dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant’Anna e Università degli Studi di Milano e pubblicato sulla rivista Pharmacological Research, la risposta è affermativa. Come riporta il CorriereSera, Paolo Ciana (docente di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano), Vincenzo Lionetti (docente di Anestesiologia alla Scuola Superiore Sant’Anna) e Angelo Reggiani (ricercatore senior and principal investigator in Farmacologia all’Istituto Italiano di Tecnologia) hanno messo a punto una strategia che ostacola l’infezione da coronae la sua rapida diffusione tra le cellule. In che modo?ndo quella parte del recettore ACE2 ...

