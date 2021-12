Ungheria, Marco Rossi: “Atalanta maggiore accreditata ad arrivare in fondo, può fare il miracolo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, durante la cerimonia dell’Ussi del Piemonte per i premi dell’anno sportivo, ha parlato dell’inizio di stagione di Torino e Juventus e della lotta per lo Scudetto: “Credo che la Juve non vincerà il campionato, però in Champions ci può arrivare: sarà dura, è partita male e ci sono problemi che non sappiamo, ma Allegri è tecnico capace. Juric è sanguigno e onesto, incarna lo spirito del vecchio cuore granata e spero che la squadra posso ritrovare i successi. Le prime quattro arriveranno fino in fondo, l’Atalanta è la maggiore accreditata: nel girone di ritorno ha sempre raggiunto il massimo del rendimento, può ripetere il miracolo del Verona”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il commissario tecnico dell’, durante la cerimonia dell’Ussi del Piemonte per i premi dell’anno sportivo, ha parlato dell’inizio di stagione di Torino e Juventus e della lotta per lo Scudetto: “Credo che la Juve non vincerà il campionato, però in Champions ci può: sarà dura, è partita male e ci sono problemi che non sappiamo, ma Allegri è tecnico capace. Juric è sanguigno e onesto, incarna lo spirito del vecchio cuore granata e spero che la squadra posso ritrovare i successi. Le prime quattro arriveranno fino in, l’è la: nel girone di ritorno ha sempre raggiunto il massimo del rendimento, può ripetere ildel Verona”. SportFace.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : TMW - Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi: 'Juve tra le prime quattro? Sarà dura, ma può farcela' - sportface2016 : #Ungheria, Marco #Rossi: 'Atalanta maggiore accreditata ad arrivare in fondo, può fare il miracolo' - sportli26181512 : Ungheria, il ct Rossi: 'Atalanta favorita per lo scudetto. Allegri resta l'uomo giusto per la Juve. Il Chelsea ha c… - CalcioNews24 : ??#Rossi Ct dell'#Ungheria ha parlato a margine del premio ricevuto a Torino ?? - TuttoMercatoWeb : #Ungheria, il ct Marco #Rossi sulla #SerieA: 'Vedo tra le favorite l'#Atalanta' ?? @SimoneDinoi -