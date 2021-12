Una Vita, anticipazioni oggi 6 dicembre: Mendez indaga sulla sparizione di Velasco (Di lunedì 6 dicembre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 dicembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva fa finta che tra lei e Felipe sia tornato il sereno. Alcuni abitanti di Acacias ne sono infastiditi. Ma soprattutto Velasco la fa tornare coi piedi per terra: quando incontra la Salmeron le dice che sta indagando sulla scomparsa di Velasco. Lolita non sopporta Leggi su solodonna (Di lunedì 6 dicembre 2021)“Una”, puntata del 62021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Genoveva fa finta che tra lei e Felipe sia tornato il sereno. Alcuni abitanti di Acacias ne sono infastiditi. Ma soprattuttola fa tornare coi piedi per terra: quando incontra la Salmeron le dice che standoscomparsa di. Lolita non sopporta

Advertising

robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - RadiocorriereTv : #Carla è stata talento, determinazione e professionalità assoluti. Ma anche una donna capace di chiedere alla vita… - stadioofficial : Il senso della mia vita ? La musica! Quel fascino dell’orizzonte senza limiti, la magia di una corsa che attravers… - danielagatelli1 : RT @VivianaDesio: #Patrick chiede solo di studiare chiede solo di tornare a Bologna, tra i suoi amici Ora è rinchiuso in una cella in un Pa… - hashtagfilosofi : RT @Dante_Channel_F: Sini, parafrasando la frase attribuita da Platone al suo maestro in tribunale nella Apologia di Socrate (una vita senz… -