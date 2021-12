Una vita anticipazioni | Mendez indaga su Velasco | Genoveva trema

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Aveva immaginato bene, il commissarionon ha nessuna intenzione di lasciare Acacias 38, non prima di aver scoperto che fine ha fatto. Le indagini sono partite e dell’uomo non ci sono tracce.quindi parla cone le chiede quando è stata l’ultima volta che ha visto l’avvocato. La donna si difende subito facendo notare che non avrebbe avuto nessun motivo per uccidere il suo avvocato, il solo che le è stato sempre vicino anche quando tutti pensavano che fosse una assassina…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 7 dicembre 2021. Prima di passare allevi ricordiamo che ci sarà anche una nella novità da sabato per ...