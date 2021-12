Una Vita, anticipazioni 7 dicembre: Mendez interroga Genoveva su Velasco. Bellita vorrebbe raggiungere Cinta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 7 dicembre: cosa succederà domani ad Acacias? Scopriamolo subito! Una Vita, anticipazioni 7 dicembre: Genoveva interrogata da Mendez sulla morte di Javier, ma … Mendez cerca di stringere il cerchio attorno a Genoveva, sospettandola di aver ucciso Velasco. interroga la dark lady, ma non riesce ad arrivare alla verità. La Salmeròn pagherà anche per questo delitto (anche se il pubblico di “Una Vita” sa che non è lei l’esecutrice materiale)? Bellita apprende che Cinta rischia di perdere il bambino e … Bellita scopre dal telegramma che Cinta le ha mandato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una: cosa succederà domani ad Acacias? Scopriamolo subito! Unata dasulla morte di Javier, ma …cerca di stringere il cerchio attorno a, sospettandola di aver uccisola dark lady, ma non riesce ad arrivare alla verità. La Salmeròn pagherà anche per questo delitto (anche se il pubblico di “Una” sa che non è lei l’esecutrice materiale)?apprende cherischia di perdere il bambino e …scopre dal telegramma chele ha mandato ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - amnestyitalia : “Voglio sapere cosa significa libertà nel mio paese, cosa significano giustizia e pace ed uguaglianza senza dover a… - twilyrk : @nodokuzyapim @askmantikintikm Rubare una vera vita ad un bambino e ad un padre non è proprio una cosa carina , dov… - Nautilus814 : RT @Lorenzi04539669: @cesololinter_19 Ti capisco, dopo una vita a cagarti addosso per i nigeriani e gli zingari senza potergli dire un cazz… -