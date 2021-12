Una vita, anticipazioni 6 dicembre: Genoveva nuovamente nei guai? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Genoveva potrebbe presto ritrovarsi nuovamente nei guai. La donna, infatti, come vedremo nella puntata della soap spagnola Una vita di oggi 6 dicembre, verrà a sapere da Mendez che sono state aperte le indagini sulla scomparsa di Velasco. Nonostante ciò e qualche timore per l'uomo col volto coperto che ha visto uscire dal palazzo, continuerà a bearsi in pubblico della ritrovata felicità con Felipe. Una vita, trama 6 dicembre: Genoveva continua a bearsi per la ritrovata felicità con Felipe Genoveva ha visto uscire dal portone del civico 38, un uomo dal viso coperto ed ha cercato di fermarlo. La donna, come rivelano le anticipazioni Una vita riguardanti la puntata odierna, nutrirà qualche timore a ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021)potrebbe presto ritrovarsinei. La donna, infatti, come vedremo nella puntata della soap spagnola Unadi oggi 6, verrà a sapere da Mendez che sono state aperte le indagini sulla scomparsa di Velasco. Nonostante ciò e qualche timore per l'uomo col volto coperto che ha visto uscire dal palazzo, continuerà a bearsi in pubblico della ritrovata felicità con Felipe. Una, trama 6continua a bearsi per la ritrovata felicità con Felipeha visto uscire dal portone del civico 38, un uomo dal viso coperto ed ha cercato di fermarlo. La donna, come rivelano leUnariguardanti la puntata odierna, nutrirà qualche timore a ...

Advertising

robersperanza : Nella Giornata internazionale del Volontariato ringraziamo le donne, gli uomini e tutte le associazioni che si impe… - RadiocorriereTv : #Carla è stata talento, determinazione e professionalità assoluti. Ma anche una donna capace di chiedere alla vita… - stadioofficial : Il senso della mia vita ? La musica! Quel fascino dell’orizzonte senza limiti, la magia di una corsa che attravers… - AscaniTobia : @PietroSarti1 Secondo me ne vale la pena, meglio una vita nell'incertezza che nella certezza che scopre solo un infinitesimo della realtà - GiamFalasca : RT @Enrico__Costa: “La garanzia di accesso indiscriminato in Cassazione ha costi, non solo economici, insostenibili ed influisce sull’affer… -