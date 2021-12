Una mostra-laboratorio accolta nelle sale dell' antico Palazzo da Mosto fino al 16 gennaio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Shelter”, MicroDanze di Saul Daniele Ardillo. Orizzonti del corpo è unache accomuna arte, danza e realtà virtuale.delquattrocentesco si susseguono una trentina di lavori di 13 artisti contemporanei alcunee quali fungono da “ideale palcoscenico” per MicroDanze, spettacoli coreutici proiettati nell’ambiente in modalità immersiva a coinvolgere i visitatori. Il 15 e 16alcuni di questi spettacoli saranno rappresentati dal vivo .INFO: Reggio Emilia,daal 16magnani.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Orizzonti del corpo”: arte, danza e realtà virtuale a Reggio Emilia iO ...

Advertising

CarloCalenda : Bella e ben allestita (anche se non con qualità uniforme) la mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale. Il filmato… - ilascom : #Cani e #gatti sono a volte parte fondamentale della vita dell'uomo. La loro presenza è stata immortalata nell'… - sdavite110 : RT @paolo_cova: Il film sulla vita di 'Carla Fracci' è proprio bello e mostra una donna di classe che anticipa i tempi #CarlaFracci #Carla - PaoloFM : Spiegate al competente che: - si chiama MAXXI con due x, è un acronimo. - è una fondazione, non paragonabile a un m… - DiSSGeA_UniPD : Durante l’evento DiSSGeA-Museo di Geografia di sabato scorso, nell’ambito di MOVING KNOWLEDGE/MOBILITY EXPO, è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Una mostra

Scomunicando

Balzo per il petrolio che non si fa distrarre dall'andamento incolore del derivato sul metallo giallo e riportaperformance del 2,26%. Intanto il future sull'oroun - 0,03%, dopo un inizio di giornata a 1.784,44. Le indicazioni non costituiscono invito al trading.... pronta a sfidare la Porsche Macan e al tempo stesso puntando al mercato delle flotte offrendo... ma costruita nell'impianto di Cassino,dimensioni cresciute partendo dalla lunghezza e dal ...Orizzonti del corpo è una mostra-laboratorio che accomuna arte, danza e realtà virtuale. Nelle sale del palazzo quattrocentesco si susseguono una trentina di lavori di 13 artisti contemporanei alcune ...Iniziano ad intensificarsi le attività a ‘Casa Romani’ a Stienta. L’edificio, destinato a divenire sede di mostre, incontri e laboratori, è frutto di una donazione dell’artista Pier Maria Romani al Co ...