'Un uomo, un medico', il nuovo libro di Maristella Panepinto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - Esco oggi in tutte le librerie nazionali e online “Un uomo, un medico” (Navarra Editore, 160 pagine, 15 euro) , l'autobiografia del medico siciliano Giuseppe Iacono, scritta a quattro mani con la giornalista Maristella Panepinto, che da un piccolo paese dell'agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è diventato uno dei più grandi specialisti di gastroenterologia pediatrica in Italia e all'estero. Uno spaccato di vita che restituisce 50 anni di storia siciliana e italiana. Un esempio illuminante di ascensore sociale. Già primario di Gastroenterologia dell'ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, Iacono si racconta in queste pagine senza filtri e con passione, condividendo con il lettore la sua storia privata e professionale. I sogni da bambino sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - Esco oggi in tutte le librerie nazionali e online “Un, un” (Navarra Editore, 160 pagine, 15 euro) , l'autobiografia delsiciliano Giuseppe Iacono, scritta a quattro mani con la giornalista, che da un piccolo paese dell'agrigentino e da una famiglia di umilissime condizioni è diventato uno dei più grandi specialisti di gastroenterologia pediatrica in Italia e all'estero. Uno spaccato di vita che restituisce 50 anni di storia siciliana e italiana. Un esempio illuminante di ascensore sociale. Già primario di Gastroenterologia dell'ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, Iacono si racconta in queste pagine senza filtri e con passione, condividendo con il lettore la sua storia privata e professionale. I sogni da bambino sulla ...

